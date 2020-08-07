Dünyada tescillenmiş ilk Kovid-19 aşısı olacak! İşte net tarih

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Gamaley Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının 12 Ağustos’ta tescil edileceğini açıkladı.

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Ufa’daki bir açılışta konuşan Gridnev, “Evet, aşı tescil edilecek. Ancak şimdi testlerin son aşaması gerçekleştirilecek. Bu çok önemli, aşı güvenli olmalı, bunu anlamamız gerekli” ifadelerini kullandı.

İlk aşılanacak gruplar

Aşının seri üretimine yönelik hazırlıklar için çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydeden Gridnev, ilk olarak virüse karşı en savunmasız olan gruplar olan sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanacağını belirtti.

Gridnev’e göre, aşının etkisi, toplum bağışıklığı oluştuğu ve virüsün taşınması neredeyse imkânsız olduğu zaman fark edilir duruma gelecek. Bunun ne kadar sürede olacağı, aşılanan kişi sayısı ve başka faktörlere bağlı olarak değişecek.

Gridnev, “Her şey aşılamanın ne kadar yoğun olacağına bağlı” dedi.