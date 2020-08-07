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Burdur'da başı traktörün çamurluğuna sıkıştı feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'un Bucak ilçesinde traktörün arka kısmındaki hidrolik kol ile çamurluk arasına başı sıkışan Tayyip Gürsoy (21) yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yüreğil köyünde meydana geldi. Evinin önünde yalnız başına traktörle uğraşan Tayyip Gürsoy'un başı, henüz bilinmeyen nedenle traktörün arka kısmında bulunan hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı.

Durumu fark eden Gürsoy’un ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hayata tutunamadı
Yapılan çalışmayla kurtarılan Tayyip Gürsoy, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Tayyip Gürsoy, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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