Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı çarpıcı 'Akşener ve İnce' yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündem, ekonomi ve dış politika ile ilgili son dakika mesajlar verdi.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bahçeli'nin daveti benim yadırgadığım bir davet değildir. Makul bir davettir. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir davet olabilir. Dağınıklıkta bir şey yok. Terör örgütleri ile el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmüyor. Bundan dolayı bu davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum." açıklaması yaptı.

CHP'li İnce'nin yeni parti kuracak iddialarına ilişkin ise "Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İşi bizler de takip ediyoruz"

Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında yaşamıştı. Bu konuda söylenenleri biliyorsunuz. Nitrat kaynaklı olduğu, füzelerin olduğu depolardan kaynaklandığı söyleniyor. İşi bizler de takip ediyoruz. En son Başkan yardımcım Fuat bey ve Dışişleri Bakanım orada durumu takip ettiler. Koca Yusuf kargo uçağı ile de çeşitli yardımlar gönderdik. Bunların içinde askeri ve sağlık yardımları var. Felaketin boyutu çok büyük. Beyrut limanı bölgede çok önemli bir liman. Buranın yeniden inşası, ihyası kaç yılı alır o da ayrı bir sorun. Ama biz madden ve manen Lübnan halkının yanında olacağız.

Yunanistan- Mısır deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması

Bu anlaşmanın kıymeti harbiyesi yok. Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz.

Ekonomideki son durum

Dışarıdaki düşmanları içeride destekleyenler var. Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. 105 milyar dolar rezerv var, Türkiye dimdik ayakta. Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.

ABD-PKK petrol anlaşması

Sayın Trump'a da söyledim. Terör örgütlerine kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu örgütün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan; rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama şu ana kadar gelen bir olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz.

Altın ve döviz mesajı

Bu dalgalanmalar her zaman olur. İniş ve çıkışlar olur. Bunların hepsi düzelecek TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum.

Yeni kısıtlamalar olacak mı?

Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım. Dün itibariyle vefat 14. Mesele tabi vaka sayısının düşmesi. Bunu başarmamız lazım. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız sizler de bize yardımcı olmanız lazım ki bir an önce vaka sayısının düşmesini, vefat sayısının düşmesini hep beraber sağlayalım.

Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını burada kıldı.