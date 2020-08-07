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Formula 1 pilotu Perez'in ikinci testi de pozitif!

İhlas Haber Ajansı

Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in pilotu Sergio Perez'in ikinci korona virüs testi de pozitif çıktı.

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Formula 1'in takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, korona virüsü atlatamadı.

İkinci testi de pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışında da yer almayacak. 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak olan yarışta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edecek.

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