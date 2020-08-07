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Kocaeli'den iğrenç haber! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Mide bulandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşandı. 73 yaşındaki adam ağaca bağladığı köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı.

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KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde Fatoş A. (37), baktığı köpeğe tecavüz eden Maksut K.’yi (73) görünce çığlık atarak, yardım istedi. Çığlıklar üzerine hemen toparlanan Maksut K., kadına taş atmaya çalıştı. Gözaltına alınan Maksut K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Ne yapıyorsun sen burada?"

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi Çal mevkisinde meydana geldi. Fatoş A., sokakta beslediği yavrusu da bulunan çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü. Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak, pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı.

Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı. Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı. Cumhuriyet başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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