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AYD: Anadolu medyası olarak oyunu bozmak için yayınlar yapacağız

Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD), milli ekonomi ve bağımsız Türkiye hedefini engellemek isteyenlerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldığı belirtilerek, "Anadolu medyası olarak bu oyunu bozmak için yayınlar yapacağız." ifadesi kullanıldı.

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AYD Başkanı Sinan Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ekonomide meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın hedef alındığını aktardı.

Beyrut'ta meydana gelen patlamaların dünya ekonomisinde bir dalgalanma meydana getirdiğini anımsatan Burhan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisini artırmasının ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini bildirdi.

Bölgesinde etkin bir Türkiye istemeyen bazı ülkelerin Türkiye'ye operasyon çektiğini belirten Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ekonomi kurmak isteyen, üreten ekonomi kurmak isteyen ülkemiz nezdinde Bakan Berat Albayrak hedef alındı. Mesele, Berat Albayrak meselesi değildir. Mesele, milli ekonomi ve bağımsız Türkiye kurulmasıdır. Anadolu kanalları olarak maddi sıkıntı içerisinde de olsak bağımsızlığımızdan taviz veremeyiz. Bazıları çıkıp bize 'Ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel medya kuruluşları var. Neden hükümeti savunuyorsunuz?' diye soruyor. Ne yani, bize Batılılar para verirse ülkeyi mi satalım? Biz bedel ödemeye hazırız. Anadolu medyası olarak bu oyunu bozmak için yayınlar yapacağız."

Burhan, Türkiye'ye kurulan tezgahı anlatmak için Anadolu Yayıncılar Derneği olarak hazırladıkları filmi, yerel televizyon kanallarında yayınlayacaklarını kaydetti.

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