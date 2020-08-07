Oktay Kaynarca sevgilisi Gizem Acar ile yaş farkı kaç?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Çakır Beyi 55 yaşındaki Oktay Kaynarca 6 aydır adının aşk dedikodularına karıştığı Gizem Acar ile ilk kez görüntülendi. Kendisinden 30 yaş küçük 25 yaşındaki Gizem Acar ise merak konusu oldu. Peki Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar kimdir?

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Oktay Kaynarca'nın adı bir süredir Gizem Açar ile aşk dedikodularına karışıyordu fakat Kaynarca her seferinde inkar ediyordu. Sonunda Oktay Kaynarca 25 yaşındaki sevgilisi Gizem Acar ile görüntülendi. Kendisinden 30 yaş küçük olan Gizem Acar'ın hayatı merak konusu oldu.

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı.

25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 125.000 TL’yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.

Oktay Kaynarca kimdir: Oktay Kaynarca 55 yaşında ve aslen Malatyalı.

Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır.

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı.

Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı.

İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı.

Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ünlendi.

2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Adanalı Yavuz" rolünü, 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır. Ayrıca 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine başlamıştır.

Evlilikler

Özgü Namal (2002–2008)

Melek Angun (2012–2013)