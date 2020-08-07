Uğurtan Sayıner hastalığı nedir Bizimkiler Cemil öldü mü?

TRT ekranlarının efsane dizisi Bizimkiler'de Cemil karakterine hayat veren 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner'in son hali gündem oldu. Aşırı zayıflamış hali ile şok eden Uğurtan Sayıner'in hayatı da merak edildi. 4 kez evlilik yapan Uğurtan Sayıner'in son eşi Sevim Hanım'dır. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var.

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Sevim Koş repliği ile efsane olan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner bu günlerde çok ciddi sağlık sorunları yaşıyor. 76 yaşındaki Uğurtan Sayıner'in son hali ise yürekleri buktu. Hayli kilo veren ve şuur kaybı yaşayan Uğurtan Sayıner'in hayatı da merak konusu oldu. Bir dönem alkol tedavisi gören ve bir daire bile alamadım zirveden aşağı düştüm diyen Uğurtan Sayıner'in Tansu ve Hande adında iki çocuğu var fakat çocukları ile görüşmüyor. 4 evlilik yapan Uğurtan Sayıner'in son eşi ise Sevim Hanım'dır

Bizimkiler dizisindeki rolüyle zihinlere kazınan Uğurtan Sayıner'in son halini gösteren bir fotoğrafı medyaya düştü. Ünlü oyuncunun aşırı zayıflamış hali sevenlerini üzdü. Emekli maaşıyla İzmir Karşıyaka'da yaşayan Uğurtan Sayıner'e çocukları da sahip çıkmıyor.

Türk televizyon tarihine damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostları kamuoyuna yardım çağrısında bulundu. Uğurtan Sayıner için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi. Ünlü oyuncu ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü.

Uğurtan Sayıner'in hastalığı ne?

Karşıyaka'da imkansızlık içinde evinde yaşayan Uğurtan Sayıner 76 yaşında. Bizimkiler dizisinin Cemil'inin 'yaşlılığa bağlı' sağlık sorunları olduğu açıklandı. Medyada Uğurtan Sayıner'in 'alkol' sorunu sebebiyle bu hale geldiği yazılıp çizildi. Bunun sebebi de Bizimkiler dizisindeki 'Sarhoş Cemil' karakteri oldu. Uğurtan Sayıner bu yılın başında verdiği bir röportajda 'alkolik olmadığını ve tedavi gördüğü' haberlerinin yalan olduğunu açıklamıştı.

Yaşlılığa bağlı şuur kaybı yaşıyor

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını açıkladı. Hasan Kızılaslan, "Yaşlılığa bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor, ama yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu" dedi.

Uğurtan Sayıner'in kimdir nereli?

1944 doğumlu olan Uğurtan Sayıner, aslen Samsunlu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Uğurtan Sayıner, iktisat fakültesi mezunu. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alan Uğurtan Sayıner, efsane Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağdurlarından biri oldu.

Uğurtan Sayıner eşi ve çocukları

Uğurtan Sayıner 4 evlilik yapıp boşandı. Son eşi Sevim Hanım'dan da İzmit depremi sonrasında boşandı. Uğurtan Sayıner'in Hande ve Tansu adında iki çocuğu var. Deprem mağduriyeti sonrasında evsiz kalan ünlü sanatçı bir süre otel odalarında yaşamak zorunda kaldı. Maddi imkansızlığa düşen sanatçı o dönemde, ailesinin onu terkettiği haberleri ile gündeme geldi. Verdiği bir röportajda evliliklerine dair şunları söyledi:

-Dört kez evlendim ve boşandım. Olmadı işte kısmet. Maddi ve manevi problemlerimiz çoktu.

Çocuklarıyla görüşmüyor

Uğurtan Sayıner çocukları ile uzun süredir görüşmüyor. Onlara dair yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

-İki çocuğum var. Biri 1988 diğeri 1983 doğumlu kızım ve oğlum var. Hatta torunum bile var. İletişimimiz kısıtlı. Neredeyse hiç görüşmüyoruz. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bunca yıl onların gelecekleri için didindim. 30 sene İzmit’ten İstanbul’a, her gün sabah akşam gidip geldim. Sizce kötü bir baba olabilir miyim? Ne mutlu bana ki onları okutabildim. Kızım sosyolog, oğlum sinema televizyon mezunu.

Bir daire bile alamadım

Uğurtan Sayıner verdiği bir röportajda Bizimkiler dizisi ile iki çocuğunu üniversitede okutabildiğini ve ailesini 15 yıl boyunca rahatlıkla geçindiğini söylemişti. Ünlü oyuncu maddi durumunu şöyle anlatmıştı:

-“Yeni dizilerde oynayan insanlar çok büyük paralar alıyor, biz böyle paraları görmedik. Bir dizi oyuncusu 80 daire alabiliyor. Ben bir tane bile alamadım. Asker olsaydım en azından düzenli bir gelirim olurdu. Şimdi asker emeklisi olur, maaş alırdım.”

“Zirvede oldum, çok aşağı düştüm”

1999 Marmara Depremi’ni de yaşayan sanatçı o zamanın gazetelerinde “Biracı da depremzede” şeklinde haber olmuştu. Yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

-“Ben İzmit depremini yaşadım çocuklarımla. Onu da yaşamak varmış. Hayat hep tek düze gitmiyor, inişli çıkışlı gidiyor. Benim hayatım daha çok inişli çıkışlıydı. Birdenbire çok zirvede oldum, birdenbire çok aşağı düştüm. Neden onu da bilmiyorum. Ama her şeyi görmek lazım hayatta”.

Aylarca çadırda yaşadım

-Sevdiğim dostlarım, tanıdıklarım, her gün selamlaştığım insanlar ertesi gün yok oldu. Dünyanın en kötü afetlerinden biriydi. Konuşurken bile hâlâ elim ayağım kesiliyor. Tam üç ay bir okulun bahçesinde çadırda yaşadım. Zor günlerdi. Dilerim bir kez daha aynı acılar yaşanmaz.

Kendime çok iyi bakıyorum

Uğurtan Sayıner bu yılın Mart ayında verdiği son röportajında sağlığı ve yaşamına ilişkin şunları söylemişti:

-Kendime çok iyi bakıyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. Yaşamın kadrini geç anlayanlardanım. Hayatı ıskalamayın, iyi yaşayın. Kendinize bakmaya ihtiyarlayınca değil yolun başındayken başlayın. Sonrası pişmanlık olur. Pişmanlık insanı yer bitirir.

Keşke en başında yapsaydım

-Artık gece hayatım yok, içkim yok, uyku saatlerim düzenli... Bunları en başından yapabilirmişim pekâlâ. 65 yılımı İstanbul’a verdim ancak yaşanacak yer olmaktan çıktıktan sonra İzmir’e kaçtım. Kalabalığı, şehrin gürültüsü, trafiği, insanların artık birbirine kötü davranması, bir selamı esirgemesi, yaşam şartları yordu beni. Emekli adamım ben, nereden bulacağım o kadar parayı?