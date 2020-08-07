Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası
GAZİANTEP'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.Abone ol
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kulak ardı edilmeye devam ediyor. Kent genelinde yapılan denetimlerde binlerce kişiye ceza yağdı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 1100 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.