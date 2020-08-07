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Türkiye'den Almanya'ya gideceklere PCR testi zorunluluğu

Türk Hava Yolları, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek yolcular için PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'ya seyahat edeceklerle ilgili açıklama yaptı.

THY'den yapılan açıklamada, 8 Ağustos saat 23.59 itibarıyla Almanya'ya gidecek yolcuların varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunun ibraz edilmesi gerektiği belirtildi.

PCR testini yaptırmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, uygulamanın Türkiye çıkışlı Almanya varışku tüm uçuşlar için geçerli olduğu belirtildi.

Uygulamadan 2 yaş altı yolcuların muaf tutulduğu belirtildi.

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