Muharrem İnce belge açıklayacak

Yeni parti kurmak için kolları sıvayan Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta 'kendi partisi tarafından 'ortadan kaybolmakla' eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacak.

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Yeni parti kuracağı iddia edilen eski CHP Yalova milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharram İnce 12 Ağustos'ta açıklama yapma kararı aldı. Açıklamanın hedefinde ise CHP genel merkezi olacak. İnce'nin genel merkezi sandıklara sahip çıkmamakla suçlayacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın haberi CHP kuliserini hareketledirdi.

"CHP genel merkezi 60 bin sandığa gözlemci koymadı"

Küçükkaya haberinde, "Edindiğim bilgiye göre açıklayacağı konunun başlığı kamuoyunda, CHP tabanında Muharrem İnce’nin ortadan kaybolmakla eleştirildiği 'Cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle' ilgili... Özetle İnce ve yakın ekibinin iddiası, 'CHP 60 bin sandığa gözlemci koymadı' olacak." ifadesini kullandı.