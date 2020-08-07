Meral Akşener, Bahçeli'nin çağrısına 'evet' der mi? Ahmet Hakan 'kapı kapalı değil' dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bugün gündeminde yine MHP liderinin, Akşener'e yaptığı 'eve dön' çağrısı vardı. Hakan, Akşener'in bu çağrıya 'evet' demesinin imkansız olmadığını iddia etti ve izlenimlerini aktardı.

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MHP lideri Bahçeli'nin, Meral Akşener'e yaptığı çağrı siyaset dünyasında konuşulmaya devam ederken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugün kaleme aldığı yazısında kapıların sımsıkı kapalı olmadığını söyledi ve izlenimlerini 5 maddede sıraladı. Diyalog kapılarının açık olduğunu ifade eden Hakan, "Hiçbir bağlayıcılığı olmayan türde gayriresmi temaslar yürütülüyor." ifadelerini kullandı. Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Beş adımda anlatıyorum: Akşener ‘he’ der mi?



DEVLET Bahçeli’nin Meral Akşener’e yönelik “Eve dön” çağrısını dün, “Bırak millet ittifakını, gel cumhur ittifakına katıl” şeklinde yorumlamıştım.

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İyi ama Akşener bu çağrıya “he” der mi?

Edindiğim izlenimleri beş adımda aktarıyorum:

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- Meral Akşener’in kapısı sımsıkı kapalı değil. Bu bir.

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- Diyalog kapıları açık. Hatta anlayabildiğim kadarıyla hiçbir bağlayıcılığı olmayan türde gayriresmi temaslar yürütülüyor. Bu iki.

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- Akşener, konuyu çok sıkı bir pazarlık konusu haline getirmek istiyor. Bu üç.

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- Akşener, davetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesini bekliyor gibi. Bu dört.

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- Akşener’in “Tabanımı bu işe ikna edebilir miyim” diye bir endişesi de yok değil hani. Bu da beş.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen" cevabını vermişti.

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