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AK Parti'den dövizdeki artışla ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dövizdeki hareketlilik sonrası eleştiri alan Bakan Berat Albayrak'a destek vererek "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, yükselen döviz kurları sonrası eleştiri alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek açıklamasında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Ünal "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır." ifadelerini kullandı.

"Kararlı bir mücadele vermektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise "Saldırı hangi yönüyle gelirse gelsin Ülkemiz üzerindeki operasyonlara geçit vermeyeceğiz. Sayın Bakanımız Dünyanın en zor zamanlardan geçtiği bu zamanlarda kararlı bir mücadele vermektedir." dedi.

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