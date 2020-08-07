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AK Parti Meclis Üyesi belediye çalışanları tarafından darbedildi

Demirören Haber Ajansı

MENEMEN Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, meclis toplantısı sonrasında belediye çalışanları tarafından darbedildi. Can saldırganlardan şikayetçi olurken, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, saldırıyı kınadı. 

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Menemen Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hanifi Can, dün akşam saatlerinde belediyenin olağan Ağustos ayı meclis toplansına katıldı. Can, toplantı sonrasında iddiaya göre belediye personeli olan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Hanifi Can yumruk darbeleri ile yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı.

Saldırının ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne giden Can, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu, fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yaşanan olaya kınadı. Sürekli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can'a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerini getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz." 

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