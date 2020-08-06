Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu

ŞANLIURFA'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan getirdiği dedektif köpekler ile Alpak’ın gidebileceği yerlerde arama yaptı ancak bir ize ulaşamadı.

Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine bu kentteki polislerle iletişime geçen ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti. Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu. Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan baba Salih Alpak, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Şanlıurfa ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Alpak, şöyle konuştu:

"Eskişehir'e gidip çalışmak istemiş bana yardım etmek için. Burada otogarda polisler bulmuş. İçimiz kan ağladı 5 gündür. Aklımıza her şey geldi. Ne yemek yedik ne de uyuduk. Gece gündüz her yeri aradık. Allah polislerimizden razı olsun. Sevinçten ağladım. Kaç gündür fotoğrafına bakıp ağlıyorum. Bana ilk sözü, 'baba beni bırakma' oldu."