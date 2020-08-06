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Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi

Anadolu Ajansı

KARS'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren maskesiz dolaşmak yasaklandı.

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KARS Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Türker Öksüz başkanlığında toplandığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada can kaybı ve vaka sayısının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada; vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri konusunda bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Kentte maske takmanın zorunlu hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde son günlerde artan vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürülebilmesi için ilimiz merkezi başta olmak üzere ilimize bağlı 7 ilçe merkezinde de 7 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takma zorunluluğunun olmasına karar verilmiştir."

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