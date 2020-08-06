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Galatasaray'dan Arda Turan'ın maaşına ilişkin açıklama

Galatasaray, yeniden kadrosuna dahil ettiği Arda Turan'a bir yıl için 4 milyon lira ödeme yapacak.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre kulüple bir sezonluk sözleşme imzalayan Arda Turan 4 milyon lira alacak.

Açıklamada, "Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde A takımın UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde futbolcunun sözleşmesi, bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5 milyon lira sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

Diğer yandan tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

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