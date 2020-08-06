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Ağrı'da otomobil şarampole uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

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