BIST 1.049
DOLAR 7,29
EURO 8,65
ALTIN 484,52
HABER /  GÜNCEL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye saldırı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs tedavisinin ardından döndüğü görevi başında bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Abone ol

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini izole etti ve 10 gün sonra yapılan testinin negatif çıkması üzerine dün endoskopi bölümündeki görevinin başında döndü.

Akşam saatlerinde endoskopi için gelen bir hastanın yakını, personel için ayrılan tuvaleti kullanmak istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Canyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını, Canyurt'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerince kurtarılan Canyurt, darp raporu alıp hasta yakınından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan hasta yakını ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

3 gün iş göremez raporu verilmesine rağmen koronavirüs vakalarında arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Erol Canyurt, işine devam etti.

'Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim'

Yaşananlar karşısında üzüntü duyduğunu ifade eden Canyurt, "Koronavirüs nedeniyle evimdeydim. Son yapılan testim negatif çıkınca, ertesi gün işimin başına döndüm. Maalesef bir hasta yakını tarafından darp edildim. Hemen polis geldi, darp eden kişiyi gözaltına aldı. Ben işimi seven bir insanım. Tabi ki bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye işimizden vazgeçecek değiliz. Buradayız, işimizi seviyoruz. Böyle zamanlarda, pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. İş göremez raporum var ama işimi yapmam gerekli. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın neden yükseliyor finans uzmanlarından önemli açıklamalar
Fenerbahçe Gökhan Gönül transferini açıkladı
Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez
Üniversitede bu bölümleri seçen yaşadı YÖK'ten maaş gibi geri ödemesiz burs
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı Fenerbahçe'ye geliyor
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı açıkladı: Genel merkez, 12 ilçe başkanının istifasını istedi
ÖNCEKİ HABERLER
Uğurtan Sayıner evli mi eşi ve çocukları Tansu ve Hande kimdir?
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilotun cezası belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarih belli oldu
Bedelli askerliğe giden tazminatını alabilecek mi? Mahkemeden flaş karar!
Fuat Çapa Ankaragücü yolunda
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor MEB e kayıt ekranı
Yorumlar