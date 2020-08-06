Koronavirüsü yenip görevi başına dönen hemşireye saldırı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs tedavisinin ardından döndüğü görevi başında bir hasta yakını tarafından darp edildi.

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Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli hemşire Erol Canyurt, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendisini izole etti ve 10 gün sonra yapılan testinin negatif çıkması üzerine dün endoskopi bölümündeki görevinin başında döndü.

Akşam saatlerinde endoskopi için gelen bir hastanın yakını, personel için ayrılan tuvaleti kullanmak istedi. Bunun üzerine hasta yakını ile Canyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hasta yakını, Canyurt'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerince kurtarılan Canyurt, darp raporu alıp hasta yakınından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan hasta yakını ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

3 gün iş göremez raporu verilmesine rağmen koronavirüs vakalarında arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Erol Canyurt, işine devam etti.

'Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim'

Yaşananlar karşısında üzüntü duyduğunu ifade eden Canyurt, "Koronavirüs nedeniyle evimdeydim. Son yapılan testim negatif çıkınca, ertesi gün işimin başına döndüm. Maalesef bir hasta yakını tarafından darp edildim. Hemen polis geldi, darp eden kişiyi gözaltına aldı. Ben işimi seven bir insanım. Tabi ki bir hasta yakını böyle bir şey yaptı diye işimizden vazgeçecek değiliz. Buradayız, işimizi seviyoruz. Böyle zamanlarda, pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. İş göremez raporum var ama işimi yapmam gerekli. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.