Fuat Çapa Ankaragücü yolunda

Ankaragücü yönetimi, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevi için deneyimli isim Fuat Çapa'yı Başkent'e davet etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar ile Süper Lig'de kalan takımlardan olan Ankaragücü'nü gelecek sezon çalıştıracak teknik adam için yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte yönetim, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik patronluk koltuğuna oturacak isim için tüm adayları gözden geçirirken Fuat Çapa'yı Ankara'ya davet etti. Başkent ekibinde yönetimin bu akşam 51 yaşındaki çalıştırıcı ile masaya oturacağı öğrenildi. Görüşmede anlaşma sağlanması halinde yarın sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Süper Lig'de geride kalan sezonda görevi devraldığı Kasımpaşa'da başarılı bir grafik çizen Fuat Çapa, daha önce Türkiye'de yine Kasımpaşa, Eskişehirspor, Boluspor, Fraport TAV Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.