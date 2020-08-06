Bursa'da ablasına 9 bıçak darbesi vurup 'hakaret' intikamı aldı

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa B.(35), korkunç saldırıyı gerçekleştirdi. Ablasının oturduğu eve gelip 'Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin' diyen şahıs, 9 bıçak darbesiyle ablasını ağır yaraladı.

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Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Ballı, uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın (45) evine geldi.

Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı. O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Çığlıklar üzerine gelen mahalleli, Mustafa B.'yi zorla binadan çıkarttı.

2 çocuk annesi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Psikolojik sorunları olduğu bildirilen Mustafa B. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.