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Zolguldak alarm vermeye başladı! Vali Vekili: Umarım korktuğumuz başımıza gelmez

ZONGULDAK'taki koronavirüs denetimine katılan Vali Vekili Nevzat Taşdan, "Vakalar biraz artmaya başladı, umarım korktuğumuz başımıza gelmez." açıklaması yaptı.

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Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan denetimler sırasında "Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı. Vali Vekili Nevzat Taşdan, denetimlerin bundan sonra daha da sık olacağını söyledi.

"İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez"

Son zamanlarda vakaların arttığına dikkat çeken Taşdan, şunları kaydetti: Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz. Bize düşen, vatandaşlara, herkese düşen görev dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin yapılması önemli. Gelen talimatlarda öyle. Bundan sonra sıklıkla denetlemeler olacak. Önce uyarıyoruz. Bundan sonra cezalarda şiddetli şekilde uygulanmaya başlanacak.

"Bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak"

Bu açıdan vatandaşlarımız kendi sağlığı için, hem toplum ve ülkemizin sağlığı için çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü yaşlılarımızın hayatını tehlikeye atma ihtimali çok yükseliyor. Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak.

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