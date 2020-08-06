Amazon ormanlarının derinliklerindeki kabilenin şefi koronadan öldü

Koronavirüsün Amazon Ormanlarının derinliklerine kadar yayıldığı Brezilya'da, önde gelen bir kabile lideri Covid-19'dan öldü. Şef Aritana Yawalapiti, ülkenin en etkili yerli liderlerinden biri ve Yawalapiti dilini konuşabilen son insanlardan biriydi.

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Sağcı popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun kötü yönetiminde korona virüsünün Amazon Ormanlarına kadar yayıldığı Brezilya’da, en tanınmış yerli liderlerinden biri olan Aritana Yawalapiti Covid-19’u atlatamadı. 71 yaşındaki Aritana’nın hastanede, korona virüsü kaynaklı akciğer komplikasyonlarından öldüğü açıklandı.

Aritana, Brezilya’da yerli kabilelerinin korunduğu bir parkın inşasında oynadığı rolle tanınıyordu. Yawalapiti kabilesinin şefinin girişimleriyle yerliler için ülkede ilk kez özel olarak yapılan parkta, 16 Amazon kabilesi yaşıyordu. Aritana, kabilesi Yawalapiti’nin dilini konuşabilen son kişilerden de biriydi.

İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı

Aritana’nın iki hafta önce solunum sıkıntısı şikâyetiyle Goiânia’daki bir hastaneye götürüldüğü, dokuz saatlik bu yolculuğun ardından yoğun bakıma alındığı açıklandı. Tanınmış kabile şefi bu hastanede öldü.