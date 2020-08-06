BIST 1.056
DOLAR 7,25
EURO 8,61
ALTIN 480,42
HABER /  DÜNYA
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Amazon ormanlarının derinliklerindeki kabilenin şefi koronadan öldü

Koronavirüsün Amazon Ormanlarının derinliklerine kadar yayıldığı Brezilya'da, önde gelen bir kabile lideri Covid-19'dan öldü. Şef Aritana Yawalapiti, ülkenin en etkili yerli liderlerinden biri ve Yawalapiti dilini konuşabilen son insanlardan biriydi.

Abone ol

Sağcı popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun kötü yönetiminde korona virüsünün Amazon Ormanlarına kadar yayıldığı Brezilya’da, en tanınmış yerli liderlerinden biri olan Aritana Yawalapiti Covid-19’u atlatamadı. 71 yaşındaki Aritana’nın hastanede, korona virüsü kaynaklı akciğer komplikasyonlarından öldüğü açıklandı.

Aritana, Brezilya’da yerli kabilelerinin korunduğu bir parkın inşasında oynadığı rolle tanınıyordu. Yawalapiti kabilesinin şefinin girişimleriyle yerliler için ülkede ilk kez özel olarak yapılan parkta, 16 Amazon kabilesi yaşıyordu. Aritana, kabilesi Yawalapiti’nin dilini konuşabilen son kişilerden de biriydi.

İki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı

Aritana’nın iki hafta önce solunum sıkıntısı şikâyetiyle Goiânia’daki bir hastaneye götürüldüğü, dokuz saatlik bu yolculuğun ardından yoğun bakıma alındığı açıklandı. Tanınmış kabile şefi bu hastanede öldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda mesajı Fenerbahçe'ye geliyor
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı açıkladı: Genel merkez, 12 ilçe başkanının istifasını istedi
Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de
Bakan Çavuşoğlu Libya'da konuştu! Hafter saldırılarına yeniden başlayabilir
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor İşte piyasada son durum
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Türkiye’de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe verdiği sözlerin arkasında durdu
Diyarbakır'daki koronavirüs artışını gösteren fotoğraf! Tüm ışıklar yanıyor
Inter Alexis Sanchez'i bonservissiz transfer etti
iPhone'lardaki AirDrop özelliği Android telefonlara geldi
Gizem Acar kimdir kaç yaşında Oktay Kaynarca'nın sevgilisi ne iş yapıyor?
Mustafa Özyurt yaşı kaç aslen nereli Gökçe Akyıldız'ın eşi kimdir?
Yorumlar