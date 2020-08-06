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Diyarbakır'daki koronavirüs artışını gösteren fotoğraf! Tüm ışıklar yanıyor

İhlas Haber Ajansı

DİARBAKIR'ın pandemi hastanesi olarak ilan edilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 273 odanın gece saatlerinde neredeyse tüm odaların ışıkları yanarken görüntülendi. Bu da Diyarbakır'daki vaka sayılarının arttığının resmi oldu...

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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen korona virüsü, her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır ve çevresinde yanlış anlaşılan 'kontrollü sosyal hayat', korona virüsün ikinci dalga olarak seyretmesini beraberinde getirdi. Kontrollü sosyal hayatı yanlış anlayıp, korona virüs tedbirlerine uyumayan Diyarbakır’ın hemen her ilçesinden pandemi haberleri gelmeye devam etti.

Diyarbakır vaka artışında ilk 5 içinde

Buna bağlı olarak, Türkiye’nin 81 ili içerisinde korona virüs vaka artış sayısında ilk 5 il içerisine giren Diyarbakır’da, iki pandemi hastanesinden biri olan 12 katlı 273 odalı 546 yataklı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doluluk oranı arttı. Dün gece saatlerinde çekilen görüntülerde 273 odalı hastanenin hemen her odasının ışıklarının yanık olması, salgının boyutunu da ortaya koydu.

Her gün 150'nin üzerinde vaka çıkıyor

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayan kentte, hemen her gün 150’den fazla yeni vakanın ortaya çıktığı öğrenildi. Korona virüs tespit edilen hastalardan, hastalığı hafif seyreden vakalar evlerinde karantinaya alınırken, ağır hastalar da hastanede tedaviye alınıyor.

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