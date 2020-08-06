BIST 1.059
DOLAR 7,26
EURO 8,62
ALTIN 479,78
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini duyurdu. Fenerbahçe bu transferle birlikte yeni sezon formasını da tanıtmış oldu.

Abone ol

Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" temalı bir videoyla duyururken tecrübeli futbolcuyla prensipte anlaşan Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

12 numara detayı
Transfer duyurusunda Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formayla yer aldı. Öte yandan Fenerbahçe, yapacağı transferleri "12" numaralı formalarla açıklayacak. "12 numara" yeni sezonda da taraftara ait kalacak ve herhangi bir futbolcu tarafından giyilmeyecek.

4 yıllık anlaşma
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de
Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

Küçük detaylar kaldı
DHA'nın haberine göre; Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu Libya'da konuştu! Hafter saldırılarına yeniden başlayabilir
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor İşte piyasada son durum
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Türkiye’de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması: Lahey'e gitmeye hazırız
Çin'de yeni salgın alarmı! Bunya virüsü hızla yayılıyor! Çok sayıda ölü var
Mustafa Şentop: 9 milletvekili korona tedavisi görüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır 2020 sayaç
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mamak'ta halk otobüsüne bindi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Beşiktaş'ta maske takmayan kişi 'benim babam doktor' dedi
Anaokulu kayıtları MEB 2020-2021 ne zaman başlıyor?
Yorumlar 2 yorum