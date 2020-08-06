Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferini duyurdu. Fenerbahçe bu transferle birlikte yeni sezon formasını da tanıtmış oldu.

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Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" temalı bir videoyla duyururken tecrübeli futbolcuyla prensipte anlaşan Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

12 numara detayı

Transfer duyurusunda Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formayla yer aldı. Öte yandan Fenerbahçe, yapacağı transferleri "12" numaralı formalarla açıklayacak. "12 numara" yeni sezonda da taraftara ait kalacak ve herhangi bir futbolcu tarafından giyilmeyecek.

4 yıllık anlaşma

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

Küçük detaylar kaldı

DHA'nın haberine göre; Küçük detayların giderileceği ve Caner’in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe’nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.