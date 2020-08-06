BIST 1.042
DOLAR 7,27
EURO 8,66
ALTIN 477,50
HABER /  YEREL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Adıyaman'da polisi gören maskesini taktı

İhlas Haber Ajansı

ADIYAMAN'da İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı korana virüs (Covid-19) önlemleriyle ilgili denetimlerde polisi gören vatandaşlar maskesini taktı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığının talimatıyla başta güvenlik güçleri olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların personeli, maske ve mesafe denetimi yaptı.

Adıyaman’da yaya olarak denetim yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar hemen maske taktı. Polis ekiplerinin drone ile yaptığı denetimlerde, yayaların yanı sıra toplu taşıma araçları ve özel araçlarda da maske takılıp takılmadığına bakıldı.

Adıyaman Vali Vekili Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de denetimleri yerinde gözlemledi.
Polislerin yanı sıra zabıta ekipleri de ticari taksileri denetleyerek, dezenfektan, maske ve kolonya bulunup bulunmadığını kontrol etti.
Vaka sayılarının hızla arttığı Adıyaman’da belediye hoparlöründen, polis araçlarından maske ve mesafe konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Konya'da minik Arda merak edip duvar deliğinden baktı gözlerinden oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'de yeni salgın alarmı! Bunya virüsü hızla yayılıyor! Çok sayıda ölü var
Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor işte piyasada son durum
Mustafa Şentop: 9 milletvekili korona tedavisi görüyor
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı
Peak Games'in ardından Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması: Lahey'e gitmeye ve çıkacak sonucu uygulamaya hazırız
Çin'de yasa dışı ilaç üretmekle suçlanan Kanadalı idama mahkum edildi
Adıyaman’da evlerde de taziyeler yasaklandı
Muharrem ayı ne zaman başlıyor ilk gecesi kılınacak namaz kaç rekat?
Goldman stratejistleri: Koronavirüs aşısı piyasayı altüst edebilir
Gadir-i Hum Bayramı nedir kimler kutlar? Gadiri Hum ne demek anlamı
Yorumlar