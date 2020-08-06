BIST 1.040
DOLAR 7,26
EURO 8,64
ALTIN 477,87
HABER /  GÜNCEL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Özgül Çoşar evli mi Masterchef Özgül'ün eşi Emrullah Çoşar kimdir?

TV8'in sevilen ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması Masterchef 2020 başladı. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren 3. isim ise Özgül Çoşar oldu. Peki Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç aslen nereli? Pasta şefi olan Özgül Çoşar'ın eşi Emrullah Çoşar kimdir? İşte Masterchef Özgül'ün eşi ve 2 çocuğu...

Abone ol

Masterchef Türkiye 2020 heyecanı başladı. 16 kişilik Masterchef ana kadrosuna giren isimlerden biri de eleme haftası boyunca hep ilk 3'e girmeyi başaran pasta şefi Özgül Çoşar oldu. 36 yaşındaki Özgül Çoşar Masterchef'in 16 kişilik kadrosuna giren 3. kişi oldu. Peki hep iddialı sözleri ve yaptığı başarılı yemekler ile dikkatleri üzerine çeken Özgül Çoşar kimdir, yaşı kaç? Eşi Emrullah Çoşar ve iki çocuğu kimdir? İşte Masterchef Özgül hakkında merak edilenler....

MasterChef kadrosuna katılan Özgül Coşar gıda mühendisi. 36 yaşında ve evli olan Özgül, 2 çocuk sahibi. Pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitiren yarışmacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Özgül Coşar, bir önceki turda Mehmet şef ile Somer şef'ten evet oyu alarak final turuna yükselmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Şentop: 9 milletvekili korona tedavisi görüyor
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Piyasalar tedirgin, 6 Ağustos dolar kuru
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı
Peak Games'in ardından Zynga bir Türk oyun şirketini daha satın aldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den tatil dönüşü çalışacaklara uyarı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme! 5 bin TL ceza kesilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Anaokulu kayıtları MEB 2020-2021 ne zaman başlıyor?
ABD'de FBI kovaladı firari mahkum kaçtı 46 yıl sonra yakayı ele verdi
Kömür madeni işçileri için kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı
Garanti BBVA'dan emeklilere promosyon fırsatı
Gadiri Hum nerededir Gadiri Hum bayramı ve islamda yeri var mı?
Gökçe Akyıldız eşi kimdir Mustafa Özyurt'tan boşandı mı?
Yorumlar