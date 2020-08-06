Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Piyasalar tedirgin, 6 Ağustos dolar kuru
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, euro ise 8,3990 liradan güne başladı. Dolar, saat 10:45'te 7.10 ile rekor tazeledi. Şu sıralar 7.098'den işlem görüyor...Abone ol
Doların değeri yükselirken kur kendini 7 seviyesinin üstüne atarak 2 aydır durduğu 6,85 seviyesini terk etti.
Öte yandan 8,3980 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı 8,3990 lira olarak belirlenirken gram altın 465 TL'yi aştı.
Dolarda saat 10:45 itibariyle yeni rekor
Dolar 7.10 bandını görerek tarihi bir rekora imza attı, kısa süre sonra 7.098'e geriledi...
7.0675 ile başladı
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.
Piyasalar tedirgin
Koronavirüs süreci öncesinde de yükseliş trendinde olan dolardaki artış engellenemiyor. Amerikan doları karşısında değer kaybeden Türk Lirası piyasaları tedirgin ediyor.
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