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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Akdere'deki semt pazarında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı. Bakan Soylu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ''Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz. Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." uyarısında bulundu.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına ilişkin ''Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Yasak gündemimizde yok'' açıklamasında bulundu.

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