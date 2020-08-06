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Göztepe Wilczek'i Kopenhag'a sattı

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçen sezonun devre arasında Brondby'den transfer ettiği golcü Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale yükselen Kopenhag'ın, 32 yaşındaki oyuncu için Göztepe'ye 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 Euro bonservis ücreti alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Lukasz Teodorczyk gündemde
Mevcut kadrosundan Deniz Kadah ve Cameron Jerome'un ardından Kamil Wilczek'le de yollarını ayıran Göztepe'de golcü kalmadı. İç transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılıların en kısa sürede 2 forvet takviyesi yapacağı bildirildi.

Yeni sezonda da Göz-Göz ile yola devam edecek teknik direktör İlhan Palut'un yönetime Lukasz Teodorczyk ismini verdiği öğrenildi. İtalya'nın Udinese takmında forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlayan Göztepe'nin en kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor.

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