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Gadir-i Hum Bayramı nedir kimler kutlar? Gadiri Hum ne demek anlamı

Alevi vatandaşlar için önemli günler arasında olan Gadir-i Hum Bayramı yarın yani 7 Ağustos cuma günü başlayacak 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Zilhicce ayının 18. günü kutlanan Gadiri Hum bayramı Hz. Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor.

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Gadir-i Hum bayramı nedir, ne anlama gelir ve Gadir-i Hum bayramını kimler kutlar araştırması başladı. Yarın, yani 7 Ağustos cuma günü zilhicce ayının 18. günü yani Gadiri Hum bayramı. 7 Ağustos cuma günü Gadir-i Hum bayramı başlayacak ve 8 Ağustos'ta sona erecek. Alevi vatandaşlarımızın kutladığı Gadiri Hum bayramı genellikle Adana, Mersin ve Hatay'da yaşatılıyor. Peki Gadir-i Hum ne demek, ne anlama geliyor?

Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı bu yıl 7-8 Ağustos tarihlerinde kutlanacak.

GADİR HUM BAYRAMI GELENEKLERİ 
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.


TWİTTER'DA GADİR HUM BAYRAMI MESAJLARI 
Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı’nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır farklı kültür ve inançların huzur içerisinde bir arada yaşadığı, herkesin birbirinin inancına veya inançsızlığına saygı duyduğu Hatay başta olmak üzere ülkemizin ve dünyanın birçok yerinde büyük bir samimiyetle kutlanan #GadirHum Bayramımız kutlu olsun.

Barışın, kardeşliğin ve tüm insanlığın Gadir-i Hum Bayramının kutlu olsun.

Bu kültürün bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Kutlu olsun bayramımız.

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