BIST 1.090
DOLAR 7,14
EURO 8,49
ALTIN 468,01
HABER /  GÜNCEL
ADV Tercih Günlerinde "Atlas Vadi Kampüs"teyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı ziyarete ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! Piyasalar tedirgin, 6 Ağustos dolar kuru
Nakdi Destek Ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk tarihi açıkladı
Metiner sert çıktı: Kimin üstüne yürüyorsunuz, kime kılıç gösteriyorsunuz?
'Koronavirüs nedeniyle hastaneler dolu' iddiası! Sağlık Bakanı Koca yalanladı
2020-YKS tercihleri başladı! Tercih işlemleri nasıl yapılır?
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'daki Kurşunlu Camii’ne çirkin saldırı
Pompeo duyurdu 10 milyon dolar ödül verilecek
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor MEB e kayıt ekranı
Ankara'da parmak yiyen koca dehşeti! 'Kapıya sıkıştı' diye kendini savundu
Eskişehir'deki FETÖ operasyonu! Hepsi serbest bırakıldı
Tuğba Ekinci sınırları aştı kalça fotoğrafı paylaşımıyla pes dedirtti
Yorumlar