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Eskişehir'deki FETÖ operasyonu! Hepsi serbest bırakıldı

ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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