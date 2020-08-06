Pompeo duyurdu 10 milyon dolar ödül verilecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale eden herhangi kişilerin kimliğini ya da yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

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ABD 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,basına yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor” dedi.

Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiası

ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, ‘Rusya aldatmacası’ diyerek iddialara tepki göstermişti.