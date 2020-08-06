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Ankara'da parmak yiyen koca dehşeti! 'Kapıya sıkıştı' diye kendini savundu

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da babanın oğlu ile tartışmasına anne de katıldı. Çıkan tartışmada baba K.K. iddiaya göre; karısına saldırarak sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardı. Olay sonrası kendisini savunan 'baba', eşinin parmağının kapıya sıkışıp koptuğunu söyledi.

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Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak’ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli karı kocanın kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K. bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı. F.K. ve oğlunun iddialarına göre K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı.

Kapıya sıkışıp koptuğunu söyledi

K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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