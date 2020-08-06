Arda Turan'ın alacağı maaş şaşırttı! İşte sözleşme detayları

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. 1+1 yıllık boş mukaveleye imza atan tecrübeli futbolcunun maç başı 150 bin TL civarı bir ücret alacağı öğrenildi.

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Galatasaray'ın altyapısından yetişen, 2011 yılında Atletico Madrid'e 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Arda Turan, 9 yıl sonra yuvasına geri döndü.

Sarı kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 22 Temmuz tarihinde başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle yaptığı toplantıda takıma katılmasını istediği Arda Turan konusu dün mutlu sonla tamamlandı.

Ocak ayında başkan Mustafa Cengiz'in olumsuz görüşü ve bu transfere onay vermemesi ile Florya'nın kapısından dönen Arda Turan 'Yuvam' dediği sarı kırmızılılarla el sıkıştı. Hemen Türk Telekom Stadı'nın yolunu tutan 33 yaşındaki oyuncu, yönetimle para konuşmadan kendisine uzatılan sözleşmeye imza attı.

150 bin TL'ye yakın ücret ödenecek

Önüne sezon sonu opsiyonlu 1+1 yıllık boş mukavele konan ve maç başı 150 bin TL'ye yakın ücret ödeneceği öğrenilen Arda'nın para konuşmadığı kaydedildi. Galatasaray'a geri dönen ve resmi imayı atan Arda Turan, ilk açıklamalarını yaptı. Arda Turan'ın sözleri Galatasaray resmi sitesinden taraftarlarla paylaşıldı.

"Taraftar bana güvensin"

Arda Turan geri dönmesi sonrası; "Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin." dedi.

"Duygular çok derin''

33 yaşındaki Arda açıklamalarının devamında; "Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Taraftarı çok özledim"

Arda Turan açıklamasında; "Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak." dedi.

Hocasına teşekkür etti

Fatih Terim'e teşekkür eden Arda; "Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle." dedi.