Gökçe Akyıldız eşi kimdir Mustafa Özyurt'tan boşandı mı?

Ekranlarda fırtınalar estiren dizi Kırgın Çiçeklerde Songül karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Akyıldız 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile evlenmişti. Bir çocukları olan çiftin ayrıldığı iddia edildi. Gökçe Akyıldız eşinin fotoğraflarını instagramdan sildi. Peki Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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ATV ekranlarında yayınlandığı günlerde fırtınalar estiren Kırgın Çiçekler dizisinin Songül'ü Gökçe Akyıldız hakkında çıkan haberler sevenlerini üzdü. 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız'ın eşinden sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silmeleri ise iddiaları güçlendirdi. 2018 yılında Ömer Aslan adında bir çocukları olan çiften henüz bir açıklama gelmedi. Peki setlere ara veren ve el yapımı çikolata satan bir dükkan açan Gökçe Akyıldız kimdir?

Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınan oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıl önce Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten 2018 yılında Ömer Aslan adında bir de oğulları dünyaya geldi.

Anne olduktan sonra setlere ara veren ve kendisine Beşiktaş'ta el yapımı çikolata dükkanı açan Gökçe Akyıldız, dün ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Instagram sayfalarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldıran çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı. Boşanma kararı aldıkları iddia edilen Gökçe Akyıldız ve Mustafa Özyurt konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Gökçe Akyıldız kimdir: Genç oyuncu, 30 Ekim 1992 yılında dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız, ilk olarak 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırdı.

STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer alan Akyıldız, 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde oynadı. 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırdı. Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakaladı ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer aldı.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız, DiziATV ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat verdi. Ayrıca çeşitli reklamlarda da oynadı.

Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile evlendi ve bu evlilikten Ömer Aslan adında oğlu oldu. Çift 2020 yılında yollarını ayırdı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2002 Bir Tutam Baharat (Film)

2009 Konak (film)

2003 Büyümüş de Küçülmüş

2003 Çınaraltı

2004 - 2006 Büyük Buluşma

2004 Sahra Lara

2005 Zeynep Tülin

2005 Beşinci Boyut

2006 Ezo Gelin

2007 Parmaklıklar Ardında

2008 Gazi

2008 - 2010 Kollama

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor

2012 Kötü Yol

2013 Bizim Okul

2013 - 2014 Fatih Harbiye

2015 - 2018 Kırgın Çiçekler