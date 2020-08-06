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SAT Komutanlığı'na sürpriz atama! Poyrazköy davasında 4.5 yıl cezaevinde yatmıştı

TSK'da generallerle ilgili atamalarda SAT Komutanlığı'na yapılan atama dikkat çekti. Tuğamiral Ercan Kireçtepe, SAT Komando Komutanlığı’na atandı. Kireçtepe, 2003’deki Poyrazköy kumpas davasından tutuklanıp, 4.5 yıl Hasdal Cezaevi’nde kalmış ve beraat etmişti.

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YAŞ sonrası komutanların yeni görev yerleri de belli oldu. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren kriz sırasında Kardak adasına gittiği Zodiac botun deposunu, cebinden ödediği para ile dolduran ve adaya Türk bayrağı diken SAT komandosu Ercan Kireçtepe, 24 yıl sonra Tuğamiral rütbesi ile Beykoz Anadolu Kavağındaki SAT Komando Komutanlığına atandı.

4.5 yıl Hasdal Cezaevi'nda kaldı

Kardak operasyonu sonrası kahraman olarak karşılanan Kireçtepe, 2003'deki Poyrazköy kumpas davasından tutuklanıp, 4,5 yıl Hasdal Cezaevinde kalmış ve beraat etmişti. Kireçtepe ile birlikte Kardak'a çıkan Albay Ali Türkşen, Poyrazköy davasında, adaya gidecekleri botun benzini olmadığını açıklamış ‘'Bize Kardak'daki Yunan bayrağını indirme görevi verildi. Komutanlarımıza ‘Botta benzin yok gidemiyoruz' diyemezdik. Benzini Kireçtepe'nin kredi kartı ile aldık, ekmek arası peynir de yaptırdık. Kardak'a gidip bayrağı indirdik, Türk bayrağını diktik'' demiş, o günün parası ile 16 milyon 730 bin liralık faturayı paylaşmıştı.

Metin Gürak 2. Ordu Komutanı oldu

YAŞ'ta Orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Metin Gürak 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kumpas davalarından yargılanan Tuğamiral Turhan Ecevit Boğazlar Komutanı, Tümgeneral İdris Acartürk Şırnak Piyade Tümen, Tümgeneral, Levent Ergün de Adana Tümen Komutanı oldu.

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