Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi! Açık olan özel kurslar kapandı

KONYA, yeni tip koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu illerin başında geliyor. İşte bu durumu dikkate alan Konya Valiliği, 15 Ağustos itibarıyla başlaması planlanan özel okulların yüz yüze telafi eğitimlerini erteledi. Açık olan özel kurslar eğitime ara verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'en çok koronavirüs vakası olan iller' soralamasında hep ilk üçte çıkan Konya'da yüz yüze telafi eğitimi ertelendi. Valiliğin erteleme kararı sonrası hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.



Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimizde 15 Ağustos tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan yüz yüze telafi eğitimlerinin 31 Ağustos tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir” denildi.

Bu karar telafi eğitimlerinin bir ilde ertelenmesine yönelik ilk karar oldu.

Özel öğretim kursları tekrar kapandı

Öte yandan valilik kararlarına göre hali hazırda açık bulunan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Valilik tarafından alınan bir diğer kararda ise Covid-19 pozitif hasta olup, ikametinde kalmasına karar verilen kişilerin tespiti halinde ile özel araçla giriş çıkışlarının da yasaklandığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın dün açıkladığı rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Konya’ya ilişkin yoğun bakım doluluk oranının yüzde 76, ventilatör doluluk oranının yüzde 42 olduğunu belirterek, “Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın” demişti.

KONYA: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020

Şehir Hastanesi'nde bugün 838 yatak devreye giriyor

Konya İl Sağlık Müdürlüğü de, Konya'da tüm yatakların dolu olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Bugün itibarıyla, hastanemizde yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 76'dır. Yoğun bakım servislerimizdeki solunum cihazlarının yüzde 58'i boş durumdadır. Kaldı ki bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığımız Konya Şehir Hastanesi ilk etabında 838 yeni yatağımız daha devreye girmektedir. Yıl sonuna kadar açılan ilave yatak sayımız 1250 olacaktır" demişti.

İşte Koca'nın bazı paylaşımlarındaki Konya'nın durumu...