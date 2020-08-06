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Ahmet Hakan sıraladı! Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi?

Siyasete merakı olan herkesin dilinde “Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘Evine dön’ çağrısı yaptı?” sorusunun olduğunu belirten Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu sorunun cevabını kendisinin de aradığını söyledi ve ihtimalleri sıraladı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına "Milletin sesini duymak yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın, yeterli ilgiyi gösterin lütfen" cevabını verdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da 'Bahçeli, Akşener’e neden ‘Eve dön’ dedi' sorusunun cevabını aradığını belirtti ve ulaştığı sonuçları okuyucularına aktardı.

Hakan şu ifadeleri kullandı:

‘Cumhur ittifakı’, İYİ Parti’yi kendi safına çekmek istiyor... Bu bir.

*

Devlet Bahçeli’nin “yuva” ya da “ev”den kastettiği MHP değil, ‘cumhur ittifakı’... Bu iki.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime “AK Parti, İYİ Parti ve MHP” üçlüsüyle girmek istiyor. Bu üç.

*

Bahçeli’nin açıklaması, bu yolda atılan ilk önemli adım... Bu dört.

*

İYİ Parti cenahıyla kurulan bir temas var mı, bilmiyorum. Ama alttan alta yoklamaların yapıldığı kesin... Bu beş.

*

Bu girişimin en temel amacı şu: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak... Bu da altı.

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