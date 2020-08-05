BIST 1.092
DOLAR 7,05
EURO 8,39
ALTIN 461,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Bu Üniversitede İş Var!

MSB duyurdu! Türkiye'den Beyrut'a yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Beyrut'taki patlama sonrası bölgeye tıbbi malzeme, ekipman ve arama kurtarma personeli gönderilmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, TSK’ya ait A400M tipi uçağın Lübnan’a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak” ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
TFF'den Fenerbahçe'ye harcama limiti cevabı
Muharrem İnce'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim?
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör resmen Erol Bulut oldu
Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
6 Ağustos'ta Türkiye'de çok büyük denetim olacak! İçişleri Bakanlığı genelgesi
Altın daha da yükselecek deniyor! Altının gram fiyatı 460 lirayı aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Duygu nereli yaşı kaç instagram hesabı nedir?
Arda Turan resmen Galatasaray'da
Suriyelilere ücretsiz araç muayenesi iddiası! Göç İdaresi'nden İYİ Partili Özdağ'a yanıt
Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek kimdir nereli yaşı kaç?
Karabük'te kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Murat Övünç Yeşim Salkım küfürlü video olayı kriz büyüyor
Yorumlar