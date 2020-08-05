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Masterchef Duygu nereli yaşı kaç instagram hesabı nedir?

TV8 ekranlarının en çok seyredilen lezzet yarışmacı Masterchef 2020 başladı. 16 kişilik ana kadro için elemeler tüm heyecanıyla devam ederken kadroya giren 2. isim 34 yaşındaki Duygu Acarsoy oldu. Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy uzun süredir yemek yapıyor ve eğitmen şef. Profosyenel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu Acarsoy evli mi?

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TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri de Duygu Acarsoy oldu. Yaptığı yumurtalı yemek ile jüriyi etkileyen Duygu Acarsoy 34 yaında ve yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Bir erkek kardeşi olan Masterchef Duygu, profesyonel olarak pastacılık eğitimi almış. Final turunda MasterChef Türkiye 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Duygu Acarsoy hakkında detaylar haberimizde...

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

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