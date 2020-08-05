6 Ağustos'ta Türkiye'de çok büyük denetim olacak! İçişleri Bakanlığı genelgesi

Yarın yani 6 Ağustos 2020 perşembe itibariyle Türkiye genelinde en kapsamlı denetim başlayacak. İçişleri Bakanlığı 81 ile bir son dakika genelgesi gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da denetim yapılacak yerleri tek tek sıraladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Yarın (6 Ağustos perşembe) Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz' açıklaması yaptı. Bu açıklamadan hemen sonra da 81 ile koronavirüs denetimine ilişkin bir son dakika genelgesi ulaştırıldı.

Kapsamlı denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, genel ve özel kolluk birimleri katılacak.

DENETİMLER NERELERDE OLACAK? *Konaklama tesisleri,

*Alışveriş merkezleri,

*Pazar yerleri, sosyete pazarları,

*İşyerleri

*Marketler

*Yollar

*Lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, piknik alanları

*Düğün ve nikah yapılan yerler,

*Berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler,

*Şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler ve tüm toplu yaşam alarında denetim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge

Genelgede, Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.



En kapsamlı denetim

Bu çerçevede farklı tarihlerde çıkarılan genelgelerle belirli aralıklarla veya belirli günlerde denetimler yapılması hususunda valilikler talimatlandırıldığı ifade edildi. Gelinen aşamada, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen genelgede, bu sebeple ülke genelinde en kapsamlı korona virüs tedbirleri denetimi yapılacağı belirtildi.

DENETİMLERE VALİLER DE KATILACAK 6 Ağustos Perşembe günü tüm il ve ilçelerde yapılacak olan denetimlere en üst düzey katılım olacak. Denetimlere bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk birimlerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılacak.

Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il ve ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.