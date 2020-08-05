Mert Hakan Yandaş'tan TFF'ye limit göndermesi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinden dolayı transferini duyuramadığı Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limiti açıklaması sonrası Fenerbahçe ile sözleşme imzalama konusunda sıkıntı yaşadığı söylenen Mert Hakan Yandaş'ın Instagram paylaşımı; "Limitsiz..."

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulanlar arasına girdi.