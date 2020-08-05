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Fahrettin Koca: Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın

SAĞLIK Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde ortaya çıkan korkutucu korona tablosundan dolayı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı. Bakan Koca, paylaşımında, "Covid-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" dedi.

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