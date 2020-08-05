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Çeşme kaymakamı neden görevden alındı yerine kim geldi?

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı kararıyla koronavirüs tedbirlerine yeterince uyulmadığı için görevden aldı yerine ise Ünal Çakıcı geldi. Bu haberin ardından Hacı Ahmet Kara kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. Çeşme eski kaymakamı Ahmet Kara aslen Sivaslı.

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İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Çeşme'nin yeni Kaymakamı ise Ünal Çakıcı oldu. Hacı Mehmet Kara İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. Peki Hacı Mehmet Kara kimdir, aslen nereli?

HACI MEHMET KARA KİMDİR?

Hacı Mehmet Kara, 24 Temmuz 1966 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olduktan 1 yıl sonra Kırşehir Kaymakam adayı olarak memuriyete başladı.

Sinop-Türkeli Kaymakamı, Erzurum-Köprüköy Kaymakamı, Niğde-Altunhisar Kaymakamı, Bartın-Amasra Kaymakamı, Şırnak-Silopi Kaymakamı, Yozgat-Yerköy Kaymakamı, Tokat Vali Yardımcısı, Kocaeli Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.15.12.2016 tarihinden itibaren İzmir-Çeşme Kaymakamı olarak görev yapıyordu. 05.08.2020 tarihinde Çeşme'de yaşanan Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili olaydan ötürü görev yeri değiştirildi.

 

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