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Orman yangınlarının önüne geçecek ateşsiz mangallar ilk kez Ümraniye Millet Bahçesi’nde hizmette

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE'de ilk olduğu belirtilen ateşsiz mangallar Ümraniye Millet Bahçesi'nde hizmete girdi. Doğalgaz ile çalışan mangallar, Millet Bahçesi'nin birçok yerinde hizmete girerken ateşsiz olmasıyla birlikte orman yangınlarının önüne geçilmek amaçlandı.

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Türkiye'de ilk olarak Ümraniye Millet Bahçesi'nde doğalgaz ile çalışan mangallar tanıtıldı. Ateşsiz şekilde et pişiren mangallarla birlikte orman yangınlarının önüne geçilmek amaçlanıyor. Ümraniye Millet Bahçesi'nin yedi farklı yerinde hizmete giren mangallarda 150 aile aynı anda et pişirebilecek. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Millet Bahçesi'ne gelerek mangalları yerinde inceledi. Başkan Yıldırım, Millet Bahçesi’nin herkesin elinde mangalıyla gelip ateş yakmadığı bir yer haline geldiğini söyledi.

Başkan Yıldırım: Aynı anda 150 aile et pişirebiliyor

Ateşsiz mangallarla birlikte orman yangınlarının önüne geçmek istediklerini belirtenÜmraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Millet Bahçemiz'de bir ilki uyguladık. Sadece Ümraniye'de değil, Türkiye'de bir ilki yaptık. Ormanlarımız yanmasın, hijyen olsun diye. Doğalgazlı taş üzerinde daha hijyenik temiz bir şekilde et, balık, köfte ve tavuk pişirilerek vatandaşlarımız güzelce piknik yapsınlar. Ormanlarımızın yanmaması çok önemli. Mangal kültürü bizim geleneksel kültürümüzde var. Bunu daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüzde bu sistemi getirdik. Vatandaşlarımız bu sistemden çok memnun. Herkes elinde bir mangalla gelip burada ateş yakmıyor. Böylelikle ormanlarımızı koruyoruz. Millet Bahçesi'nde giriş bedava. İnsanlarımız buraya gelip sıra varsa sıraya giriyorlar. Aynı anda yedi bölgede 150 aile aynı anda etini pişirebiliyor. Bu sebeple işleyişte bir sıkıntı olmuyor” şeklinde konuştu.

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