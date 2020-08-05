Aşure günü hangi gün 2020 aşure günü kaç gün sürer?

Hz. Muhammed'in Allah'ın ayı dediği Muharrem ayı içinde olan aşure günü ne zaman başlar araştırmaları başladı. Bu sene muharrem ayı 20 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 29 Ağustos cumartesi günü başlayacak.

Abone ol

Hicri takvimin ilk ayı olan ve Hz. Muhammed'in Allah'ın ayı dediği muharrem ayı bu sene 20 Ağustos'ta başlıyor. Peki muharrem ayında kaç gün oruç tutulmalı? Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirten Hz. Muhammed ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Yani 2020 muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilir.

2020 MUHARREM AYI TAKVİMİ

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

Muharrem ayında gerçekleşen mucizeler neler?

1- Hz. Musa, kavmi ile birlikte denizi yararak içinden geçmiş ve Firavunun gazabından kurutulmuştur.

2- Hz. Nuh, ona bağlı kalan kavmi ile birlikte bindikleri gemi ile birlikte tufanı aşarak Cudi dağına demirlemiştir.

3- Hz. Yunus Balığın karnından Aşure günü kurtulmuştur.

4- Hz. Adem’in Allah’a olan pişmanlığı ve tövbesi aşure günü kabul edilmiş ve affedilmiştir.

5- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan Hz. Yusuf Aşure günü kuyudan kurtulmuştur

. 6- Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakup, oğlunun acısıyla kapanan gözleri aşure günü açılmıştır.

7- Hz. İsa Aşure günü dünyaya gelmiş ve yine bir aşure günü göğe yükselmiştir.

8- Hz. Davud’un tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir.

9- Hz. İbrahim oğlu Hz. İsa aşure günü dünyaya gelmiştir.

10- Hz. Eyyüb’ün hastalığı aşure günü şifa bulmuştur. Allah’ın merhametinin peygamberlerin ve kullarının üzerinde olduğu bugünde alimler ve din bilginlerinin tavsiyesi üzerine oruç tutulması, kaza ve nafile namaz kılınması ve en önemlisi de tövbe istiğfar ç