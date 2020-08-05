CHP'li milletvekili Bekaroğlu'ndan Muharrem İnce paylaşımı! Dikkat çeken öneri

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili çarpıcı bir öneri getirdi. Bekaroğlu, Muharrem İnce'ye CHP Genel Sekreterliği verilmesini önerdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, hakkında yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili paylaşım yaptı. Bekaroğlu, Muharrem İnce'nin CHP'de tutulması için "Genel Sekreterlik verilsin" önerisi getirdi. Bekaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?" diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır..."

"Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?" diye soruluyor.

Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar.

Sonrasına sonra bakılır... pic.twitter.com/ZnVoRWdbKN — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) August 5, 2020



CHP yönetimi Muharrem İnce'nin açıklamasını bekleyecek

Siyasi kulislerde Muharrem İnce hakkındaki iddialarla ilgili olarak CHP yönetiminin bu süreçte bir açıklama yapmayacağı ve Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamanın ardından bu konuda bir değerlendirmenin yapılacağı dile getiriliyor.