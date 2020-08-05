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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Bugüne kadarki en kapsamlı denetim başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili olarak en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de bugüne kadarki en kapsamlı denetimin gerçekleştirileceğini söyledi. 

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Yarın, Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. “Kontrollü Sosyal Hayat”

Pazarlar
İşyerleri
Marketler
Toplu taşıma
Yollar
Alışveriş alanları
Lokantalar
KafeteryalarTicari taksiler ve tüm yaşam alanlarında

Hepimiz sahada olacağız

Valiler
Kaymakamlar
Belediye Başkanları
Esnaf ve Ticaret Odaları
Kurum Müdürleri
Kolluk
Zabıta"

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